Милота дня: украинский чемпион растрогал фотографией своего сына

Лидер сборной Украины по каратэ, чемпион Европейских игр Станислав Горуна впервые показал фотографию своего новорожденного сына, поздравив украинцем с Днем семьи, который отмечался 8 июля.

Станислав Горуна Stanislav Horuna Fanpage

Интересно, что сын Горуны - Лев - родился 21 июня, в день открытия Европейских игр в Минске. Сами соревнования оказались триумфальными для представителей украинского каратэ - они завоевали пять медалей, а Станислав Горуна выиграл чемпионское звание в весовой категории до 75 кг.

На фото в Instagram украинского чемпиона его новорожденный сын запечатлен с золотой медалью.

"Вчера, 8 июля, в Украине праздновали День семьи! С чем и поздравляю всех причастных. Вероятно, вне зависимости от даты в календаре, буду отмечать и ощущать этот праздник каждый день до конца жизни! Это фото скажет лучше, чем я. А я лишь могу сказать, что счастлив иметь свою семью. И она будет такой, какой я ее буду чувствовать, а не такой, какой она якобы должна быть. Всем мир, всем любовь!", - написал Горуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские спортсмены на II Европейских играх в Минске завоевали 51 медаль, заняв третье место в общекомандном зачете.

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