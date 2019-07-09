Милота дня: украинский чемпион растрогал фотографией своего сына

Лидер сборной Украины по каратэ, чемпион Европейских игр Станислав Горуна впервые показал фотографию своего новорожденного сына, поздравив украинцем с Днем семьи, который отмечался 8 июля.
Станислав Горуна
Stanislav Horuna Fanpage
Интересно, что сын Горуны - Лев - родился 21 июня, в день открытия Европейских игр в Минске. Сами соревнования оказались триумфальными для представителей украинского каратэ - они завоевали пять медалей, а Станислав Горуна выиграл чемпионское звание в весовой категории до 75 кг.
На фото в Instagram украинского чемпиона его новорожденный сын запечатлен с золотой медалью.
Вчора, 8 липня, в Україні святкували день сім'ї! З чим і вітаю усіх причетних ❤️ Ймовірно, незалежно від дати в календарі, буду відмічати і відчувати це свято щодня до кінця житя! Це фото скаже краще, ніж я. А я лише можу сказати, що щасливий мати свою сім'ю. І вона буде такою, якою я її відчуватиму, а не такою, якою вона, начебто, повинна бути. Всім мир, всім любов! . Yesterday, July 8, Ukraine celebrated a family day! With what I want to congratulate everyone involved ❤️ Probably, regardless of the date on the calendar, I will feel this holiday every day until the end of my life! This photo will say better than me. But I can only say that I'm happy to have my own family. And it will be the way I feel it, and not the way it must be. Peace to all, love to all! #family #son #lev #love #parents #kids #children #child #happy #happybirthday #holiday #emotion #luck #piece #сімя #син #діти #родина #лев
"Вчера, 8 июля, в Украине праздновали День семьи! С чем и поздравляю всех причастных. Вероятно, вне зависимости от даты в календаре, буду отмечать и ощущать этот праздник каждый день до конца жизни! Это фото скажет лучше, чем я. А я лишь могу сказать, что счастлив иметь свою семью. И она будет такой, какой я ее буду чувствовать, а не такой, какой она якобы должна быть. Всем мир, всем любовь!", - написал Горуна.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские спортсмены на II Европейских играх в Минске завоевали 51 медаль, заняв третье место в общекомандном зачете.
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