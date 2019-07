Милота дня: украинский чемпион растрогал фотографией своего сына

Вчора, 8 липня, в Україні святкували день сім'ї! З чим і вітаю усіх причетних ❤️ Ймовірно, незалежно від дати в календарі, буду відмічати і відчувати це свято щодня до кінця житя! Це фото скаже краще, ніж я. А я лише можу сказати, що щасливий мати свою сім'ю. І вона буде такою, якою я її відчуватиму, а не такою, якою вона, начебто, повинна бути. Всім мир, всім любов! . Yesterday, July 8, Ukraine celebrated a family day! With what I want to congratulate everyone involved ❤️ Probably, regardless of the date on the calendar, I will feel this holiday every day until the end of my life! This photo will say better than me. But I can only say that I'm happy to have my own family. And it will be the way I feel it, and not the way it must be. Peace to all, love to all! #family #son #lev #love #parents #kids #children #child #happy #happybirthday #holiday #emotion #luck #piece #сімя #син #діти #родина #лев

A post shared by Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna) on Jul 9, 2019 at 12:49am PDT