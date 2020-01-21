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21 января • обновлено в 16:09
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"Миллионы спортсменов": США объявили жесткое требование по скандалу с допингом в России

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что судебные слушания по делу Российского антидопингового агентства и санкциям к российскому спорту должны быть открытыми.

Глава USADA Трэвис Тайгерт

Глава USADA Трэвис Тайгерт

EPA

"У нас нет юридического основания присоединиться к делу РУСАДА, но мы надеемся, что оно будет открытым для общественности. Это позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права быть там, получать информацию в реальном времени, из первых рук о том, что поставлено на карту. Говорю о таких организациях, как наша, и о миллионах спортсменов по всему миру", – сказал Тайгерт в комментарии ТАСС.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Место
США
Тег
WADA
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Россия никогда не отмоется от этого позора в спорте. Любой спортсмен из роиссии,который хоть что то выиграет у всех будет ассоциироваться с мельдонием.
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