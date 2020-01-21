"Миллионы спортсменов": США объявили жесткое требование по скандалу с допингом в России

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что судебные слушания по делу Российского антидопингового агентства и санкциям к российскому спорту должны быть открытыми.

Глава USADA Трэвис Тайгерт EPA

"У нас нет юридического основания присоединиться к делу РУСАДА, но мы надеемся, что оно будет открытым для общественности. Это позволит всем заинтересованным лицам, которые не имеют законного права быть там, получать информацию в реальном времени, из первых рук о том, что поставлено на карту. Говорю о таких организациях, как наша, и о миллионах спортсменов по всему миру", – сказал Тайгерт в комментарии ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил РУСАДА статуса соответствия, лишив Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Причиной послужили манипуляции, которые велись с базой данных московской лаборатории.

Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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