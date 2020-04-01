Миллионный кризис: сколько потеряют Малиновский, Свитолина и другие топ-спортсмены Украины из-за коронавируса

Пандемия коронавируса ударила по спорту буквально в каждой стране мира, заставив организаторов отменить (или в лучшем случае – перенести) даже самые топовые события.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРНАВИРУСЕ

И если в игровых видах спортсмены еще более-менее имеют опору в виде зарплаты (пусть и сокращенной), в индивидуальных дисциплинах почти все крутится от призовых за личные победы. Но в ближайшие два месяца все крупные ивенты и турниры закрыты, из-за чего звезды украинского спорта не досчитаются львиной доли своего бюджета. От сотен тысяч до миллионов.

OBOZREVATEL открыл финансовую ведомость мирового спорта и выяснил, сколько и почему не смогут заработать Элина Свитолина, Василий Ломаченко, Руслан Малиновский и другие топы спортивной Украины.

Ломаченко должен был получить самый большой гонорар в карьере

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко готовился к одному из важнейших боев в карьере – против американца Теофимо Лопеса. Дерзкий Лопес, наверное, больше всех из предыдущих соперников Ломаченко позволял себе "ляпать" в сторону Ломаченко и уже рвался на ринг 30 мая. Но теперь бой перенесен на неопределенный срок.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко Top Rank

Читайте также: Лопес поделился дерзкими планами на бой с Ломаченко

Схватка Лопеса и Ломаченко должна стать одной из топовых в 2020-м в легком весе, и гонорары тоже были соответствующие. Даже после вычета всех налогов и промоутерской комиссии Василий должен был получить за бой 2,5 млн. долларов (из "грязного" гонорара 4,5 млн.). Но теперь еще вопрос, сохранятся ли призовые боксеров в таком размере с учетом последующего кризиса в мире спорта. Ранее гонорары Ломаченко измерялись размерам около 1 млн. долларов.

Очередная "затяжка" для Усика на кругленькую сумму

Александр Усик никак не может полноценно раскрутиться в тяжеловесах, из-за травм и разных сторонних факторов оставаясь без бокса аж с октября 2019-го. Наконец-то 23 мая крымчанин должен был встретится в Лондоне с именитым британским тяжеловесом Дереком Чисорой. Но из-за пандемии бой предварительно перенесен на июль.

Афиша боя Александр Усик - Дерек Чисора

Промоутеры и организаторы этого поединка еще не успели засветить гонорары за бой, хотя несколько СМИ "генерировали" заработок Усика в 2,7 млн. долларов. Впрочем, этот показатель явно завышен как для новичка хевивэйта, который в супертяжах провел только один поединок и был без боев более полугода.

Стоит предположить, что гонорар Усика за бой с Чисорой будет колебаться в районе 1-1,5 млн. долларов, что несколько раз меньше за сумму оппонента. За свой предыдущий бой (он же – дебютный), против американца Чазза Уизерспуна, Александр получил 1,2 млн. долларов. Хотя для Усика в предстоящем бою куда важнее возможность стать претендентом на чемпионский бой против Энтони Джошуа.

Призовые в 1 миллион пролетают мимо

Кто уж точно не досчитается кругленькой сумы в своем кошельке, так это одна из богатейших спортсменок Украины – Элина Свитолина. Если кратко, то за период карантина украинка пропустит 2-3 крупных теннисных турнира, среди которых есть призовые фонды более 8 миллионов долларов.

Элина Свитолина

В марте Элина уже застала отмену крупного турнира в Индиан-Уэллсе с фондом в 8,8 млн. долларов, из-за чего немало негодовала (участники уже прибыли в США, но потом были вынуждены покидать локацию). Дальше в календаре WTA на апрель-май – 11 турниров. Свитолина наверняка бы приняла участие минимум в 4 соревнованиях категории Премьер – в Майами, Штутгарте, Мадриде и Риме.

Трое из этих турниров – элита сезонного тура WTA, с миллионными фондами: Майами – 8,8 млн. долларов, Мадрид – 8,3 млн., Рим – 3,2 млн. В Штутгарте попроще, но тоже неплохая тусовка (куда Элина собиралась и в прошлом году) с возможностью побороться за 820 тыс. долларов.

Конечно, выиграть все это "золото" сразу практически нереально. Но оттолкнемся от показателей Элины в шести турнирах WTA этого сезона – финал (Монтеррей), четвертьфинал (Таиланд) и четыре 1/32 финала (Брисбен, Australian Open, Дубаи и Доха). Элина неплохо набирала по ходу сезона, поэтому смело можно предположить, что украинка вышла бы в финал в одном из ближайших турниров.

Предположим, за финал в Индиан-Уэллсе или Майами Свитолина заработала бы около 700 тысяч. долларов. За четвертьфинал соревнования этого же калибра – приблизительно 200 тыс. долларов. А за три выхода в 1/32-ю или 1/16 финала – около 20 тыс. долларов за каждый. Если суммировать выигрыши по такому сценарию – получается почти 960 тысяч долларов. А проведи Элина более успешно апрель-май, чем январь-март, ее призовые спокойно перевалили бы за 1 миллион и могли достичь цифры в 1,2-1,3 млн. долларов.

Малиновскому потерь не избежать

Руслану Малиновскому сейчас явно не до денег – украинец оказался в эпицентре вспышки коронавируса в Европе, на севере Италии. В том самом Бергамо, где уже негде хоронить умерших от вируса… И недавно Руслан в своем Instagram в который раз довольно резко призвал всех серьезно воспринять коронавирус.

Руслан Малиновский

На фоне эпидемии коронавируса все итальянские клубы ждет оптимизация зарплат, что уже сделал "Ювентус". "Аталанта" Малиновского пока молчит по этому поводу, но тоже наверняка предпримет подобные шаги. Стоит предположить, что "бергамаски" сократят или вовсе не выплатят футболистам з/п за "карантинные" апрель-май.

Оклад Малиновского в "Аталанте", по разным данным, составляет 1 миллион евро (1,1 млн. долларов), что позволяет украинцу рассчитывать на приблизительно 91,4 тыс. долларов в месяц. Так за два месяца хавбек может не досчитаться 182,8 тысяч, и это без премиальных за отдельные победы и достижения. Например, отдельно футболисты "Аталанты" получат бонусы за выступления в Лиге чемпионов, где команда уже пробилась в 1/4 финала. Это принесло в казну клуба уже 54,9 млн. долларов, а за выход в полуфинал могло бы добавиться еще 13,2. Свои условные 100-150 тыс. долларов из еврокубковых премиальных Руслан мог бы получить, но в условиях кризиса эти деньги наверняка будут пущены на клубную деятельность, а не на премии.

НБА пока держится, но дальше игроков ждут невыплаты

Из-за вспышки коронавируса в США и заболевания самих баскетболистов НБА также прервала сезон и ждет улучшения ситуации. Коммерческая система Лиги предусматривает гарантию баскетболистам выплаты зарплат, что действует до 1 апреля. А после этого срока НБА будет удерживать свою часть зарплат в связи с форс-мажорными обстоятельствами (в среднем около 10 процентов месячного оклада игроков).

Святослав Михайлюк (слева)

Украинец Святослав Михайлюк имеет контракт с "Детройтом" на 1,5 млн. долларов в год, что приносит баскетболисту 120,8 тыс. в месяц. За апрель-май Святослав уже наверняка потеряет 24 тысячи (по 12 тыс. в месяц - те самые 10 процентов)). В то же время пока неизвестно, на какую оптимизацию пойдет сам "Детройт", и затронет ли это зарплаты баскетболистов, которые не сыграют минимум до 13 апреля (а то и дольше).

Белодед лишилась трех турниров Гран-При

Украинская двухразовая чемпионка мира Дарья Белодед в 2020-м еще успела выиграть "золото" турнира в Париже, который прошел в начале февраля. Но дальше дзюдоисты тоже уходят на карантин, что сулит спортсменам потерями (пусть и не такими большими, как теннисистам или боксерам).

Международная федерация дзюдо уже официально объявила, что три последующие турнира сезонного Гран-При – в Грузии, Турции и Азербайджане – не состоятся. Белодед без сомнений претендовала на высшие позиции в этих соревнованиях, соответственно – на гонорары победителю. За выигрыш "золота" турнира в Грузии полагалось 3 тыс. долларов, за победу в Анталье и Баку по аналогии с прошлыми годами – по 3 и 1 тыс. долларов соответственно.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!