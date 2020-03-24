Международный паралимпийский комитет принял решение по Играм-2020

Паралимпийские игры-2020 в Токио были перенесены вместе с Олимпиадой-2020 из-за пандемии коронавируса и пройдут в 2021 году.

Как сообщает информагентство BBC, глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс назвал это единственным логичным решением в этой ситуации.

Паралимпийские игры-2020 CityNews Toronto

"Здоровье и благополучие людей всегда будут нашим главным приоритетом, а проведение любого спортивного мероприятия в условиях пандемии не представляется возможным. В результате сегодняшнего решения все участники паралимпийского движения, включая спортсменов, могут полностью сконцентрироваться на здоровье и безопасности в эти трудные времена", – сказал Парсонс.

Отметим, что ранее соревнования должны были состояться с 25 августа по 6 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет и правительство Японии пришли к официальному соглашению по поводу переноса Олимпиады-2020.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!