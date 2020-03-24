Международный паралимпийский комитет принял решение по Играм-2020

Паралимпийские игры-2020 в Токио были перенесены вместе с Олимпиадой-2020 из-за пандемии коронавируса и пройдут в 2021 году.
Как сообщает информагентство BBC, глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс назвал это единственным логичным решением в этой ситуации.
Паралимпийские игры-2020
CityNews Toronto
"Здоровье и благополучие людей всегда будут нашим главным приоритетом, а проведение любого спортивного мероприятия в условиях пандемии не представляется возможным. В результате сегодняшнего решения все участники паралимпийского движения, включая спортсменов, могут полностью сконцентрироваться на здоровье и безопасности в эти трудные времена", – сказал Парсонс.
Отметим, что ранее соревнования должны были состояться с 25 августа по 6 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет и правительство Японии пришли к официальному соглашению по поводу переноса Олимпиады-2020.
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