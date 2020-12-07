Международный олимпийский комитет ввел санкции против Лукашенко

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил незаконно избранному президенту Беларуси Александру Лукашенко и его сыну Виктору участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры.

Как сообщается на официальном сайте МОК, этот запрет также касается всего руководства Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Санкции будут действовать до дальнейших указаний или до выборов нового руководства НОК Беларуси, которые запланированы на февраль 2021 года.

Кроме того, МОК приостановит все финансовые выплаты, предназначенные Национальному олимпийскому комитету страны, за исключением средств, направленных на подготовку белорусских атлетов к ОИ-2020 в Токио и зимним ОИ-2022 в Пекине. Однако отмечается, что деньги будут напрямую выплачены спортсменам без участия НОК Беларуси.

Международный олимпийский комитет также приостановил все переговоры о возможном проведении соревнований под эгидой организации на территории государства.

Как сообщалOBOZREVATEL, протесты в Беларуси начались после "победы" Александра Лукашенко на президентских выборах в стране, который по их результатам якобы набрал 80% голосов. Люди массово вышли на улицы и столкнулись с жестким сопротивлением со стороны силовиков, которые начали избивать и задерживать митингующих.

Белорусские спортсмены, в частности призеры Олимпийских игр, потребовали признать выборы в стране недействительными.