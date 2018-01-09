Международная федерация жестко обломала всех российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не вынесла ни одного решения по полученным от российских легкоатлетов индивидуальным заявкам на участие в зарубежных стартах в сезоне 2018 года.

Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

По словам Юхаревой, российские легкоатлеты подали 60 заявок (32 упрощенные и 28 обычных) в IAAF для допуска к международным стартам, однако организация так и не рассмотрела их. Срок прошлых разрешений для участия в соревнованиях истек 31 декабря 2017 года.

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На данный момент представлять Россию на международных стартах может только прыгунья в длину Дарья Клишина.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Украина проучила двух легкоатлетов, которые хотели выступать за Россию.