УкрEngРус

Международная федерация жестко обломала всех российских легкоатлетов

3.1тЧитать новость на украинском

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не вынесла ни одного решения по полученным от российских легкоатлетов индивидуальным заявкам на участие в зарубежных стартах в сезоне 2018 года.

Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

По словам Юхаревой, российские легкоатлеты подали 60 заявок (32 упрощенные и 28 обычных) в IAAF для допуска к международным стартам, однако организация так и не рассмотрела их. Срок прошлых разрешений для участия в соревнованиях истек 31 декабря 2017 года.

Новости
Украинский легкоатлет с рекордом выиграл престижный международный турнир

На данный момент представлять Россию на международных стартах может только прыгунья в длину Дарья Клишина.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Украина проучила двух легкоатлетов, которые хотели выступать за Россию.

Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на Обозревателе.

Тема
легкая атлетика
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости