''Мешок позорный'': фанат ''ДНР'' Пореченков опозорился с оскорблениями Конора

Оскандалившийся российский актер Михаил Пореченков получил порцию критики за оскорбление бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора. Фанат "ДНР" обозвал бывшего чемпиона петухом.

"Мне нравятся скромные, спокойные, уважительно относящиеся к своим соперникам, очень сильные собранные люди. Таких талантов у нас много. МакГрегор мне не нравится. Петух", - сказал в интервью BSNEWS актер.

В комментариях под видео пользователи просто разорвали Пореченкова. "Зачем вообще брать интервью у этих недолюдей", "Быдлеченков в своем амплуа", "Конору в лицо бы сказал "петух" этот мешок позорный?", - возмутились высказыванием россиянина под видео.

Напомним, что Конор МакГрегор потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в последнем бою. Ирландский боец был сражен удушающим приемом.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не исключает возможности проведения реванша боя его сына против Конора Макгрегора. Однако российский специалист не против, чтобы поединок состоялся в ринге.