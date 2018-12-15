МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

''Мешок позорный'': фанат ''ДНР'' Пореченков опозорился с оскорблениями Конора

4.9тЧитать материал на украинском

Оскандалившийся российский актер Михаил Пореченков получил порцию критики за оскорбление бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора. Фанат "ДНР" обозвал бывшего чемпиона петухом.

"Мне нравятся скромные, спокойные, уважительно относящиеся к своим соперникам, очень сильные собранные люди. Таких талантов у нас много. МакГрегор мне не нравится. Петух", - сказал в интервью BSNEWS актер.

Новости
Психанул: у МакГрегора объявили о боксерском бое

В комментариях под видео пользователи просто разорвали Пореченкова. "Зачем вообще брать интервью у этих недолюдей", "Быдлеченков в своем амплуа", "Конору в лицо бы сказал "петух" этот мешок позорный?", - возмутились высказыванием россиянина под видео.

Напомним, что Конор МакГрегор потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в последнем бою. Ирландский боец был сражен удушающим приемом.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не исключает возможности проведения реванша боя его сына против Конора Макгрегора. Однако российский специалист не против, чтобы поединок состоялся в ринге.

Персоны
Михаил ПореченковКонор МакГрегор
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
21
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Он "рембо"только в фильмах.петух ряженый.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Если он опущенный значит петух
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги