Менеджер Хабиба поделился новыми подробностями о состоянии отца бойца

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, рассказал, что состояние отца российского бойца MMA Абдулманапа немного улучшилось.

"Хабиб, его семья и его отец очень сильны. Его состояние улучшается. Он открыл глаза, начал понемногу реагировать на происходящее – это хороший знак. Аллах держит ситуацию под контролем. Мы верим, что ему станет лучше, но в этой ситуации все зависит от его здоровья. Мы рады, что сейчас в его состоянии наблюдается прогресс", – рассказал Абдель-Азиз в интервью информагентству ESPN.

Хабиб Нурмагомедов и Али Абдель-Азиз XSPORT.ua

Напомним, что 57-летний Абдулманап является тренером по самбо и смешанным единоборствам. За свою карьеру он воспитал 20 чемпионов мира по боевому самбо.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда UFC Конор МакГрегор заявил, что молится за здоровье тренера своего принципиального соперника.