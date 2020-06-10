Менеджер Хабиба поделился новыми подробностями о состоянии отца бойца

После этого отец Хабиба перенес инсульт и неделю пробыл в коме

Его легкие были поражены на 75%

Позже он был экстренно доставлен из Махачкалы в Москву, где у него выявили коронавирус

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля с диагнозом пневмония

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, рассказал, что состояние отца российского бойца MMA Абдулманапа немного улучшилось.

"Хабиб, его семья и его отец очень сильны. Его состояние улучшается. Он открыл глаза, начал понемногу реагировать на происходящее – это хороший знак. Аллах держит ситуацию под контролем. Мы верим, что ему станет лучше, но в этой ситуации все зависит от его здоровья. Мы рады, что сейчас в его состоянии наблюдается прогресс", – рассказал Абдель-Азиз в интервью информагентству ESPN.

Хабиб Нурмагомедов и Али Абдель-Азиз XSPORT.ua

Напомним, что 57-летний Абдулманап является тренером по самбо и смешанным единоборствам. За свою карьеру он воспитал 20 чемпионов мира по боевому самбо.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда UFC Конор МакГрегор заявил, что молится за здоровье тренера своего принципиального соперника.

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