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10 июня • обновлено в 10:57
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Менеджер Хабиба поделился новыми подробностями о состоянии отца бойца

  • Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля с диагнозом пневмония

  • Позже он был экстренно доставлен из Махачкалы в Москву, где у него выявили коронавирус

  • Его легкие были поражены на 75%

  • После этого отец Хабиба перенес инсульт и неделю пробыл в коме

  • Его состояние оценивалось как крайне тяжелое

1.2т
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, рассказал, что состояние отца российского бойца MMA Абдулманапа немного улучшилось.

"Хабиб, его семья и его отец очень сильны. Его состояние улучшается. Он открыл глаза, начал понемногу реагировать на происходящее – это хороший знак. Аллах держит ситуацию под контролем. Мы верим, что ему станет лучше, но в этой ситуации все зависит от его здоровья. Мы рады, что сейчас в его состоянии наблюдается прогресс", – рассказал Абдель-Азиз в интервью информагентству ESPN.

Хабиб Нурмагомедов и Али Абдель-Азиз

Хабиб Нурмагомедов и Али Абдель-Азиз

XSPORT.ua

Напомним, что 57-летний Абдулманап является тренером по самбо и смешанным единоборствам. За свою карьеру он воспитал 20 чемпионов мира по боевому самбо.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда UFC Конор МакГрегор заявил, что молится за здоровье тренера своего принципиального соперника.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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