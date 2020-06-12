Менеджер Хабиба объяснил, почему россиянин не подерется с Конором

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что не сможет найти необходимые доводы, чтобы убедить россиянина снова подраться с Конором МакГрегором.

"Если в бою между Хабибом и Джастином (Гэтжи – Ред.) победит американец, то может он и подерется с МакГрегором. Но Хабибу не нужны дополнительные 20-30 миллионов, у него и так огромное количество денег. Я не смогу найти аргументов, которые бы убедили россиянина подраться с Конором. Не думаю, что Хабиб даст Конору шанс. Он – другой человек. Для него принципы стоят на первом месте. Перед первым боем МакГрегор наговорил кучу гадостей об отце, матери, жене Хабиба. Кто захочет снова это выслушивать?" – объяснил Абдель-Азиз в интервью ESPN.

Хабиб - Конор

Напомним, что первый поединок между Нурмагомедовым и МакГрегором состоялся в октябре 2018 года. Россиянин победил своего соперника удушающим приемом в четвертом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор упустил шанс получить реванш против Хабиба.

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