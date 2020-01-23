Менеджер Хабиба анонсировал новый бой россиянина летом

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что из-за раннего окончания Рамадана его подопечный может впервые за долгое время провести бой летом.

"Да, это не исключено: месяц Рамадан заканчивается в конце мая, потом еще месяц на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести еще один бой. Зависит от обстановки и расстановки сил в легком весе", – цитирует слова Магомедова агентство Матч ТВ.

Хабиб Нурмагомедов РИА Новости

Напомним, что свой следующий поединок российский боец проведет против американца Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что верит в реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором, а также подтвердил наличие переговоров между россиянином и Флойдом Мейвезером.

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