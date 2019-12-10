"Мелодия и тряпка": журналистка из США высмеяла Россию из-за допинг-скандала

Американская журналистка агентства Washington Post Салли Дженкинс назвала российские гимн и флаг мелодией и тряпкой, возмутившись мягкостью действий WADA в отношении РФ.

"В первую очередь, WADA не запретило России участвовать в Олимпийских Играх в Токио: агентство лишь дисквалифицировало гимн и флаг РФ. Мелодия и тряпка – отличный жест от организации, которая специализируется на косметическом решении серьезных проблем", – написала Дженкинс в своей статье.

Флаг РФ Колокол России

Она также усомнилась в способности WADA выступать судьей в подобного рода вопросах.

"Важно то, что результатам деятельности WADA нельзя доверять, так как это отравленный инструмент. Действия России ничем не оправдать, но и сама организация не может быть законной судьей в этом вопросе", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение WADA отстранить Россию от участия в Олимпиадах в ближайшие четыре года.

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