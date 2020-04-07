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7 апреля • обновлено в 21:41
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Медведеву обвинили в предательстве России

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на обвинение в желании сменить российское гражданство на какое-нибудь другое.

Дмитрий Медведев и Евгения Медведева

Дмитрий Медведев и Евгения Медведева

Википедия

Девушка опубликовала фейспалм — эмодзи в виде лица, закрытого одной рукой.

"Ты хочешь поменять гражданство?! Зачем?! Предавать страну ради мнимых побед…" — написал некоторое время назад один из пользователей Instagram в комментариях к одному из постов спортсменки'

Медведеву обвинили в предательстве России

В 2018 году, Медведева начала сотрудничать с канадским тренером Брайаном Орсером, переехала в Канаду, но продолжила выступать за Россию.

В середине марта 2020-го она назвала критику за это со стороны российских поклонников фигурного катания беспричинной и очень болезненной.

Спортсменка призналась, что это нелучшим образом сказалось на ее психическом здоровье, но она смогла преодолеть эту ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, фигуристка Екатерина Куракова, сменившая российское гражданство на польское, пожаловалась на жизнь в Канаде, где сейчас проходят ее жизнь и тренировки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Гоша Злой
Гоша Злой
молодец девочка!
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