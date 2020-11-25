Матч украинского чемпиона мира вошел в сериал от Netflix "Ход королевы"

Одна из партий украинского чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам Василия Иванчука стала прототипом для одного из финальных эпизодов мини-сериала компании Netflix "Ход королевы".

Фильм рассказывает о жизни гениальной молодой шахматистки Бет Хармон, которая начала заниматься этим видом спорта в приюте. По сценарию на одном из турниров в финале Хармон встречается с советским гроссмейстером Василием Борговым. Именно в основу этого эпизода легла реальная партия Иванчука с американцем Патриком Вольфом, сыгранная в 1993 году.

Василий Иванчук сыграл партию с Патриком Вольфом в 1993 году. FIDE

Такое решение было принятом консультантом создателей телешоу Гарри Каспаровым. "Это реальная партия 1993 года Иванчук-Вольф. Буквально через день после выхода сериала я получил письмо от Патрика Вольфа. Это был крик: "Я узнал эту партию!" То есть партия реальная, но все же есть некоторое отклонение, которое пошло только на пользу сериала", – рассказал тринадцатый чемпион мира в интервью "Дождю".

Более того, в любом фрагменте, где зритель видит шахматную доску и фигуры, изображены реальные матчи.

Бет Хармон сразилась в финале с Василием Борговым. кадр из фильма

Отметим, что "Ход королевы" стал самым популярным мини-сериалом Netflix. Он состоит из семи эпизодов. За 28 дней показа его посмотрели 62 миллиона раз. Главную роль в шоу исполнила актриса Аня Тейлор-Джой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гарри Каспаров восхитился победой Василия Иванчука на чемпионате мира по быстрым шахматам-2016, назвав его "великим орлом".