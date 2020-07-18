Мать разбившейся в Москве чемпионки мира отвезли в психбольницу

Мать погибшей чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерины Александровской госпитализирована в психиатрическую клинику.

Как стало известно 5-tv.ru, у женщины от произошедшего случился шок. После того, как она не смогла справиться с эмоциями, медики приняли решение о срочной госпитализации в одну из психоневрологических клиник Москвы.

По непроверенным данным у Александровской-младшей была депрессия, и мама фигуристки ранее обращалась за помощью к психиатрам, чтобы помочь дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля Александровская погибла, выпав с шестого этажа в столице России.

Позже стал известен текст предсмертной записки, которую оставила фигуристка.

Спортсменка родилась в Москве, несколько лет пожила в Украина, а затем переехала в Австралию, где приняла спортивное гражданство этой страны.