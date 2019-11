Боец ММА появился в образе легендарного киногероя и поразил сеть - опубликовано видео

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Маркус Перес не стандартно подошел к своей дуэли взглядов перед турниром UFC Fight Night 164.

Накануне боя против Веллингтона Турмана Перес явился в образе Джокера. Креативщик подошел к сопернику и спросил: "Почему такой серьезный?" Это культовый вопрос персонажа, который он задает в фильме "Темный рыцарь".

Зал бурно поприветствовал Переса, когда боец предстал в образе Джокера.

Why so serious? 🤡⁠

⁠

⁠Markus Perez with a 🃏surprise for #UFCSP weigh-ins and Wellington Turman. ⁠

⁠ pic.twitter.com/Kg7ykw6CQc