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16 ноября • обновлено в 15:01
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Боец ММА появился в образе легендарного киногероя и поразил сеть - опубликовано видео

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Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Маркус Перес не стандартно подошел к своей дуэли взглядов перед турниром UFC Fight Night 164.

Накануне боя против Веллингтона Турмана Перес явился в образе Джокера. Креативщик подошел к сопернику и спросил: "Почему такой серьезный?" Это культовый вопрос персонажа, который он задает в фильме "Темный рыцарь".

Зал бурно поприветствовал Переса, когда боец предстал в образе Джокера.

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Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл Давиду Заваде в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Поединок закончился в первом раунде, после того, как немецкий боец, у которого лишь одна почка, поймал соперника рычагом локтя.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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