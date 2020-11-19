Марина Мороз: на боях у меня всегда с собой флаг Украины

Марина Мороз - первая украинка в UFC, самом престижном промоушине ММА. Амбассадорка бренда Parimatch, фанаты называют ее "Железной леди", ей принадлежит рекорд по количеству ударов в 3-раундовом поединке в легчайшем весе, но за этой историей успеха стоит очень непростой путь. Марине пришлось пройти через множество испытаний, но она достигла своей цели.

Обо всем этом Марина Мороз рассказала в рамках спецпроекта "Ошибиться чтобы выиграть", инициированного главным меценатом украинского спорта Parimatch и изданием Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились и какие жизненные уроки усвоили из своих неудач.

"Когда я поступила в Институт физкультуры, думала: "Я буду знаменитой спортсменкой". Хотелось прорваться на ринг. Когда же начала заниматься боксом, тренеры постоянно на меня давили, мол: "Ты не прорвешься". Когда университетские тренеры узнали, что я пошла в ММА, говорили: "Тебя там убьют или покалечат".

"Очень хочется чувствовать, что тебя переживают на родине. Ведь я единственная украинка в UFC. От государства я до сих пор никакой помощи не получила. В Украине очень медленно развивается спортивная сфера. Многие спортсмены жалуются, поэтому едут за границу и не хотят возвращаться. Нет никакой поддержки сверху. Я стучу в эти двери, но пока без результата. Сейчас в Украине меня поддерживает только бизнес, в частности компания Parimatch. На боях у меня всегда с собой флаг Украины. Выносить чужой флаг я никогда не стану - я с детства здесь. И буду продолжать его выносить".

Следующий поединок на турнире UFС Марины Мороз проведет 5 декабря в Лас-Вегасе против спортсменки из Бразилии Таилы Сантос.