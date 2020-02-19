Максимальный риск: в Японии заявили об угрозе отмены Олимпиады из-за коронавируса

Коронавирус, охвативший Китай и ряд стран региона, может поставить под угрозу проведение Олимпийских игр-2020 в Японии.

Так считает известный японский вирусолог Хитоси Оситани, по мнению которого в данный момент проводить Игры в Стране восходящего солнца было бы очень сложно.

Впрочем, специалист надеется, что до середины июля, когда должны начаться Игры-2020, Японии удастся продумать систему безопасности.

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"Нам нужно найти оптимальную стратегию для проведения безопасной Олимпиады. Сейчас у нас нет эффективной тактики, и я думаю, что сейчас провести Игры было бы очень сложно. Но, возможно, до июля ситуация изменится. Сейчас нам нужно предотвратить эпидемию в Японии. Будет эпидемия продолжаться до Олимпиады или нет, зависит от вируса и усилий по его предотвращению со стороны международного сообщества. Больше всего меня беспокоит заражение по типу Уханя в Африке и других частях Азии, которые затем появляются в Японии. Но власти все еще в состоянии справиться с вирусом", – приводит слова Оситани Sports Illustrated.

Олимпийские игры-2020 в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, по всему миру зафиксировано более 75 тысяч случаев заболеванием коронавирусом. В Китае из более чем 74 тысяч заразившихся умерли 2004 человека. Япония попала в список стран с максимальной зоной риска из-за распространения коронавируса. На данный момент в стране известно об одном смертельном случае после выявленного коронавируса.

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