МакГрегор высказался о Трампе и получил яркий ответ

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор восхитился президентом США Дональдом Трампом, написав сообщение в Twitter.
21 января в США отмечали праздник, посвященный лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Трамп по этому поводу написал в Twitter, что прошло ровно три года с момента его инаугурации, и добавил, что при его правлении в стране наблюдается рекордно низкий уровень бедности и безработицы среди афроамериканцев.
Дональд Трамп и Конор МакГрегор
sm-news.ru
Конор Макгрегор обратил внимание на пост президента США.
"Феноменальный президент. Вполне возможно, величайший в истории США. Определенно один из величайших. Он превосходит многих гигантов, которые были до него. Это непростая задача, к тому же на раннем сроке президентства. Просто невероятно. Мои поздравления и счастливого дня Мартина Лютера Кинга", – написал ирландец.
Phenomenal President. Quite possibly the USA 🐐. Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 Eanáir 2020
Early stages of term also.
Incredible.
Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America 🇺🇸❤️🇮🇪
Позже Трамп отреагировал на сообщение ирландского бойца. Его слова цитирует The Wall Street Jourmal.
"Это хорошо. Я гарантирую вам, что не собираюсь с ним драться. Он чертовски избил того парня", – сказал глава Белого дома.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что МакГрегор заработал феноменальную сумму за бой с Серроне, которого отправил в нокаут уже на 40-й секунде боя.
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