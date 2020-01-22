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22 января • обновлено в 15:00
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МакГрегор высказался о Трампе и получил яркий ответ

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор восхитился президентом США Дональдом Трампом, написав сообщение в Twitter.

21 января в США отмечали праздник, посвященный лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Трамп по этому поводу написал в Twitter, что прошло ровно три года с момента его инаугурации, и добавил, что при его правлении в стране наблюдается рекордно низкий уровень бедности и безработицы среди афроамериканцев.

Дональд Трамп и Конор МакГрегор

Дональд Трамп и Конор МакГрегор

sm-news.ru

Конор Макгрегор обратил внимание на пост президента США.

"Феноменальный президент. Вполне возможно, величайший в истории США. Определенно один из величайших. Он превосходит многих гигантов, которые были до него. Это непростая задача, к тому же на раннем сроке президентства. Просто невероятно. Мои поздравления и счастливого дня Мартина Лютера Кинга", – написал ирландец.

Позже Трамп отреагировал на сообщение ирландского бойца. Его слова цитирует The Wall Street Jourmal.

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"Это хорошо. Я гарантирую вам, что не собираюсь с ним драться. Он чертовски избил того парня", – сказал глава Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что МакГрегор заработал феноменальную сумму за бой с Серроне, которого отправил в нокаут уже на 40-й секунде боя.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Конор МакГрегор Дональд Трамп
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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