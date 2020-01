МакГрегор высказался о Трампе и получил яркий ответ

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор восхитился президентом США Дональдом Трампом, написав сообщение в Twitter.

21 января в США отмечали праздник, посвященный лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Трамп по этому поводу написал в Twitter, что прошло ровно три года с момента его инаугурации, и добавил, что при его правлении в стране наблюдается рекордно низкий уровень бедности и безработицы среди афроамериканцев.

Конор Макгрегор обратил внимание на пост президента США.

"Феноменальный президент. Вполне возможно, величайший в истории США. Определенно один из величайших. Он превосходит многих гигантов, которые были до него. Это непростая задача, к тому же на раннем сроке президентства. Просто невероятно. Мои поздравления и счастливого дня Мартина Лютера Кинга", – написал ирландец.

Phenomenal President. Quite possibly the USA 🐐. Most certainly one of them anyway, as he sits atop the shoulders of many amazing giants that came before him. No easy feet.

Early stages of term also.

Incredible.

Congrats and Happy Martin Luther King Jr. day America 🇺🇸❤️🇮🇪