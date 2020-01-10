МакГрегор – Серроне: где смотреть онлайн UFC 246

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор уже в нынешнем месяце впервые выйдет в октагон после своего боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.
КОГДА БОЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ
Ирландский экс-чемпион в легком и полулегком весе в рамках шоу UFC 246 в субботу, 18 января, сразится с американцем Дональдом Серроне.
9️⃣ more days!— UFC (@ufc) 9 января 2020 г.
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ВО СКОЛЬКО БОЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ: ТОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА
Начало главного события UFC 246 – в 6:00 по киевскому и в 7:00 по московскому времени воскресенья, 19 января. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Серроне.
ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ
Увидеть прямую трансляцию одного из самых ожидаемых поединков начала года можно будет на телеканале Setanta Sports Украина. Кроме того, показ шоу в Лас-Вегасе будет организовывать российский телеканал РЕН ТВ.
Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали Конора МакГрегора фаворитом боя с Дональдом Серроне.
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