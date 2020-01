МакГрегор – Серроне: где смотреть онлайн UFC 246

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор уже в нынешнем месяце впервые выйдет в октагон после своего боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.

Ирландский экс-чемпион в легком и полулегком весе в рамках шоу UFC 246 в субботу, 18 января, сразится с американцем Дональдом Серроне.

