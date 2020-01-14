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14 января • обновлено в 13:33
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МакГрегор сделал откровенное признание о бое с Хабибом

1.5т
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор рассказал, что употребил большое количество алкоголя на неделе перед поединком с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"На этот раз в тренировочном лагере нет алкоголя, я не пил уже около четырех месяцев, но употреблял алкоголь на неделе накануне боя с Хабибом. Тогда я пил больше, чем обычно. Во мне будто был какой-то яд", – сказал МакГрегор в интервью агентству ESPN.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Он также с уверенностью заявил, что теперь понимает свою ошибку и не собирается ее повторять.

"Я не знаю, почему так получилось. Я жил не своей жизнью, не той жизнью, которой должен был. У меня есть мужество признать, что я делал ошибки, и огромное желание их исправить, я не вернусь назад", – добавил ирландец.

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Темы
MMA UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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фил филька
фил филька
хабибчик повлиял на грегора. так дело дойдет что грегор от свинины откажется))
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
А ещё он перед боем сало съил.
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