МакГрегор сделал откровенное признание о бое с Хабибом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор рассказал, что употребил большое количество алкоголя на неделе перед поединком с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"На этот раз в тренировочном лагере нет алкоголя, я не пил уже около четырех месяцев, но употреблял алкоголь на неделе накануне боя с Хабибом. Тогда я пил больше, чем обычно. Во мне будто был какой-то яд", – сказал МакГрегор в интервью агентству ESPN.

Конор МакГрегор

Он также с уверенностью заявил, что теперь понимает свою ошибку и не собирается ее повторять.

"Я не знаю, почему так получилось. Я жил не своей жизнью, не той жизнью, которой должен был. У меня есть мужество признать, что я делал ошибки, и огромное желание их исправить, я не вернусь назад", – добавил ирландец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор хочет провести поединок против Мэнни Пакьяо и стать чемпионом мира по боксу.

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