МакГрегор впервые в истории прилетел в Киев и заговорил про Усика

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор на пресс-конференции в Киеве прокомментировал выступление украинского боксера Александра Усика.

"Видел в деле Усика, смотрел его бой с Белью. Мне нравится его стиль, и я бы даже где-то сравнил его с Майком Тайсоном. Ну если не прямо с Тайсоном, то уж точно назвал бы его бойцом такого уровня. Усик еще добьется своих вершин. Готов ли выйти с ним на ринг? Ух, он уже перешел в супертяжелую категорию, и это явно не мой вес. Если бы он пришел в ММА, тогда можно было бы рассматривать такое", - цитирует Конора корреспондент OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец прилетел с коротким визитом в столицу Украины, где в частности встретился с журналистами. Поездка в Украину проходит по приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого спортсмен стал в 2019 году. Это первый визит Конора в страну.

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