МакГрегор о смерти отца Хабиба: потеря преданного сторонника спорта

Александр Чеканов Другие виды спорта 22:47, 3.07.2020 Обновлено: 23:14, 3.07.2020

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор выразил поддержку россиянину Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца.

Тренер чемпиона UFC скончался в пятницу, 3 июля, что не оставило равнодушным принципиального соперника представителя РФ.

Конор МакГрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба
Twitter Конора МакГрегора

"Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезнования и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", – написал Конор на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет в Москве. В конце апреля он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Позже из-за осложнений ему была сделана повторная операция на сердце, а также подтвержден коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Нурмагомедов-старший перенес два инсульта во время лечения.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Эксперты озвучили причину падения рейтинга Зеленского

Юзика поймали в Раде с батончиком Roshen: сеть "взорвали" шутками о "зраде"

ГБР вернуло ВСУ изъятое имущество и отстранило причастных к обыскам

Клитина высказалась, что команда Зеленского "курит травку"

Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение: подписан закон