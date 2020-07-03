МакГрегор о смерти отца Хабиба: потеря преданного сторонника спорта

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор выразил поддержку россиянину Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца.

Тренер чемпиона UFC скончался в пятницу, 3 июля, что не оставило равнодушным принципиального соперника представителя РФ.

Конор МакГрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Twitter Конора МакГрегора

"Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезнования и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", – написал Конор на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет в Москве. В конце апреля он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Позже из-за осложнений ему была сделана повторная операция на сердце, а также подтвержден коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Нурмагомедов-старший перенес два инсульта во время лечения.