МакГрегор – Нурмагомедов: онлайн видеотрасляция чемпионского супербоя UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против ирландца Конора МакГрегора за титул чемпиона мира смешанных единоборств UFC в легком весе. Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье.

OBOZREVATEL проведет текстовую онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Нурмагомедов. Точное начало встречи – в 7:00 по киевскому времени.

Посмотреть за битвой знаменитых бойцов можно и у экранов компьютеров. В Украине поединок можно будет увидеть в эфире канала 2+2, а также на сайте OBOZREVATEL.

Плеер с видео появиться в этой новости за полчаса до старта боя.

Кроме того, трансляцию из Лас-Вегаса проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец", где показ будет сопровождаться аналитической студией.

Как сообщал OBOZREVATEL, за поединок в Лас-Вегасе Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов получат рекордные гонорары.