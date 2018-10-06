Конор – Хабиб: онлайн-трансляция чемпионского супербоя UFC

Ирландец Конор МакГрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов в субботу, 6 октября, проведут так называемый бой десятилетия Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок за чемпионский пояс в легком весе состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Нурмагомедов. Начало главных поединков вечера – в 5:15 по киевскому времени в воскресенье, 7 октября.

ПРОМО БОЯ МАКГРЕГОР – НУРМАГОМЕДОВ

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАКГРЕГОР – НУРМАГОМЕДОВ

В Украине поединок можно будет увидеть в эфире канала 2+2, а также на сайте Обозреватель.

Кроме того, трансляцию из Лас-Вегаса проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец", где показ будет сопровождаться аналитической студией.

ПРОГНОЗ НА БОЙ МАКГРЕГОР – НУРМАГОМЕДОВ

Фаворитом поединка считается российский чемпион. Ставки на победу Хабиба принимаются с коэффициентом 1,67.

Триумф МакГрегора оценивается котировкой 2,20. Кроме того, аналитики уверены, что бой не пройдет всю дистанцию в пять раундов. Показатели на соответствующую позицию достигают уровня 1,30.

ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ МАКГРЕГОР – НУРМАГОМЕДОВ

Поединок обещает стать самым кассовым в истории UFC. По заверению президента организации Даны Уайта, только платных трансляций будет продано свыше трех миллионов.

МакГрегор уверяет, что получит за матч минимум 50 миллионов долларов. В свою очередь Нурмагомедов заработает не менее десяти миллионов.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе:

– Не опасно ли Конору соваться в Россию после громких слов о моих соотечественниках и моей семье? Он может говорить все, что ему вздумается. Когда какой-то алкоголик что-то там мелет, никого это не волнует. Просто оставляем его в сторонке, игнорируем. А когда мы войдём в клетку, то посмотрим, кто из нас будет говорить. Думаю, в начале первого раунда мне следует быть осторожным с Конором. У него хороший тайминг, он хорошо боксирует. Но моя борьба – мой прессинг, и ему придётся убить меня, чтобы остановить этот навал. С помощью всевышнего я остановлю этого парня, уделаю его. Таков мой план

Конор Макгрегор, претендент:

– Здорово вернуться к тому, что любишь, перед своими фанатами. Субботним вечером вы получите шоу, поверьте мне. Собираюсь снести ему голову. Это будет сокрушительный нокаут. По нему очень легко попасть. Слишком простой, слишком предсказуемый. Собираюсь начисто вынести его. Давайте сделаем это. Чистый бой, чистейший. Собираюсь быстро убраться отсюда.

ЦЕРЕМОНИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов сбежал с пресс-конференции перед боем с Конором МакГрегором.