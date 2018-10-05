МакГрегор – Нурмагомедов: онлайн-трансляция чемпионского супербоя UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор спустя два года возвращается в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). В американском Лас-Вегасе в субботу, 6 октября, ирландец проведет бой за чемпионский пояс в легком весе с обладателем титула – россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляция боя МакГрегор – Нурмагомедов. Начало главных поединков вечера – в 5:15 утра по киевскому времени в воскресенье, 7 октября.
Бой Конора и Хабиба любители UFC называют не иначе, как бой десятилетия. Непобедимый россиянин подерется с самым известным представителем чемпионата, что вызвало невероятный ажиотаж в США. Ожидается, что поединок станет рекордным по количеству проданных трансляций на ТВ.
UFC 229. Бой за звание чемпиона в легком весе
Лас-Вегас, T-Mobile Arena
Рефери: Херб Дин (США)
Конор МакГрегор (Ирландия) – Хабиб Нурмагомедов (Россия)
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0. БОЙ НЕ НАЧАЛСЯ.
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов не сдержал эмоций на пресс-конференции перед боем с МакГрегором, сбежав с мероприятия.
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