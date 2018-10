Макгрегор - Нурмагомедов: названы рекордные гонорары бойцов

Стало известно, сколько заработают Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор за супербой в Лас-Вегасе. Рекордный для смешанных единоборств UFC гонорар ирландского бойца составит три миллиона долларов, в то время как россиянин получит на один миллион меньше.

Денежные вознаграждения спортсменов оговаривались отдельно и зависели от количества проданных платных трансляций поединка. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.

