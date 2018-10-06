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Макгрегор - Нурмагомедов: названы рекордные гонорары бойцов

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Стало известно, сколько заработают Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор за супербой в Лас-Вегасе. Рекордный для смешанных единоборств UFC гонорар ирландского бойца составит три миллиона долларов, в то время как россиянин получит на один миллион меньше.

Денежные вознаграждения спортсменов оговаривались отдельно и зависели от количества проданных платных трансляций поединка. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.

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Напомним, что супербой МакГрегор – Нурмагомедов состоится 7 октября в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира в легком весе, которым на данный момент принадлежит российскому бойцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Роман Зозуля рассказал, что будет болеть на Хабиба.

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Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегорХабиб Нурмагомедов
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