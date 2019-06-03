ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

МакГрегор - Нурмагомедов: названа дата реванша

1.1тЧитать материал на украинском

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, сделал заявление о том, что во время проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби может состоятся реванш между Хабибом и скандальным ирландским бойцем Конором МакГрегором.

Дагестанский боец уже начал подготовку к турниру UFC 242.

"Среди соперников могут быть Тони Фергюсон, не исключен реванш с Макгрегором или бой с Дастином Порье. 7 сентября в главном поединке вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них", - цитирует отца российского чемпиона lenta.ru.

Победный прием Хабиба в бою с МакГрегором

Победный прием Хабиба в бою с МакГрегором

Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш против Нурмагомедова. Тем не менее окружение российского бойца отвергало этот вариант.

Новости
"Потом со мной": Хабиб рассказал о реванше с Конором

Напомним, что в октябре 2018 года российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (26-0) победил ирландца Конора МакГрегора (21-3) в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе. Поединок в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде удушающим приемом россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Флойд Мейвезер считается явным фаворитом в потенциальном поединке против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Стороны бойцов ведут активные переговоры об организации боя по правилам бокса. Ожидается, что супершоу пройдет в России весной будущего года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения