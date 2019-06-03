МакГрегор - Нурмагомедов: названа дата реванша

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, сделал заявление о том, что во время проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби может состоятся реванш между Хабибом и скандальным ирландским бойцем Конором МакГрегором.

Дагестанский боец уже начал подготовку к турниру UFC 242.

"Среди соперников могут быть Тони Фергюсон, не исключен реванш с Макгрегором или бой с Дастином Порье. 7 сентября в главном поединке вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них", - цитирует отца российского чемпиона lenta.ru.

Победный прием Хабиба в бою с МакГрегором

Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш против Нурмагомедова. Тем не менее окружение российского бойца отвергало этот вариант.

Напомним, что в октябре 2018 года российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (26-0) победил ирландца Конора МакГрегора (21-3) в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе. Поединок в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде удушающим приемом россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Флойд Мейвезер считается явным фаворитом в потенциальном поединке против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Стороны бойцов ведут активные переговоры об организации боя по правилам бокса. Ожидается, что супершоу пройдет в России весной будущего года.

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