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''Шел женский бой!'' Макгрегор – Нурмагомедов: фанаты россиянина устроили массовую драку

1.2тЧитать материал на украинском

Болельщики Хабиба Нурмагомедова, среди которых были женщины, подрались перед поединком российского бойца против ирландца Конора МакГрегора. Инцидент произошел во время официального взвешивания, которое состоялось 5 октября в Лас-Вегасе.

В потасовке приняли участие несколько мужчин и даже женщин. Вовремя вмешавшиеся представители правопорядка не дали конфликту разрастись, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

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Напомним, что супербой Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова состоится 7 октября в Лас-Вегасе. Несмотря на опасения организаторов, оба бойца уложилсь в вес и готовы к схватке. Перед этим противостоянием на октагоне сойдутся россиянин Александр Волков и американец Деррик Льюис, который отказался ехать на бой в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор получит огромную сумму за поединок против Хабиба Нурмагомедова.

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Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Место
СШАЛас-Вегас
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