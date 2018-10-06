''Шел женский бой!'' Макгрегор – Нурмагомедов: фанаты россиянина устроили массовую драку

Болельщики Хабиба Нурмагомедова, среди которых были женщины, подрались перед поединком российского бойца против ирландца Конора МакГрегора. Инцидент произошел во время официального взвешивания, которое состоялось 5 октября в Лас-Вегасе.

В потасовке приняли участие несколько мужчин и даже женщин. Вовремя вмешавшиеся представители правопорядка не дали конфликту разрастись, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Напомним, что супербой Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова состоится 7 октября в Лас-Вегасе. Несмотря на опасения организаторов, оба бойца уложилсь в вес и готовы к схватке. Перед этим противостоянием на октагоне сойдутся россиянин Александр Волков и американец Деррик Льюис, который отказался ехать на бой в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор получит огромную сумму за поединок против Хабиба Нурмагомедова.