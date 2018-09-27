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МакГрегор – Нурмагомедов: букмекеры изменили ставки на супербой UFC

6.9тЧитать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по прежнему считается фаворитом боя с ирландцем Конором МакГрегором, но котировки на поединок немного изменились. Супербитва Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Нурмагомедов. Ориентировочное начало – в 05:00 воскресенья, 7 октября, по киевскому времени.

Ставки на победу российского чемпиона теперь принимаются с коэффициентом 1,67 (было 1,61). Триумф же МакГрегора оценивается котировкой 2,20 (было 2,30). Аналитики по-прежнему уверены, что бой не пройдет всю дистанцию в пять раундов. Показатели на соответствующую позицию достигают уровня 1,30 (было 1,36).

МакГрегор – Нурмагомедов: букмекеры изменили ставки на супербой UFC

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Отметим, что поединок МакГрегор – Нурмагомедов будет титульным. Россиянин проведет защиту чемпионского пояса в легком весе в рамках турнира UFC 229. Бой считается одним из самых долгожданных в смешанных единоборствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор избежал тюремного заключения за нападение на автобус, в котором находился его будущий соперник Хабиб Нурмагомедов.

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UFCМакГрегор – Нурмагомедов
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Конор МакГрегорХабиб Нурмагомедов
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