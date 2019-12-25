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25 декабря • обновлено в 16:45
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МакГрегор не вошел в топ-3 лучших бойцов десятилетия в ММА

1.1т
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Портал MMA Fighting, освещающий смешанные единоборства, составил рейтинг лучших бойцов последнего десятилетия – с 2010-го по 2019 год.

Самый знаменитый боец современности ирландец Конор МакГрегор занял в рейтинге лишь пятое место. На вершине списке оказался американец Джон Джонс, а действующий чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов занял второе место. Замкнул тройку лучших бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. На четвертой позиции оказался Деметриус Джонсон (США).

МакГрегор не вошел в топ-3 лучших бойцов десятилетия в ММА

mmafighting.com

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Официально: UFC назвал дату боя Хабиб - Фергюсон

Места с шестого по десятое распределили Жорж Сен-Пьер, Стипе Миочич, Генри Сехудо, Крис Сайборг Жустину и Тони Фергюсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов назвал условие реванша против Конора МакГрегора, уточнив, что между ним и ирландцем нет войны.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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