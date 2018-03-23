Лживые показания: российские допингисты оклеветали украинцев

Российские спортсмены во время показаний по делу о грандиозном допинговом скандале обвинили украинцев в употреблении запрещенных веществ. Об этом рассказал государственный тренер Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник.

"Они якобы пошли навстречу следствию и озвучили лживые показания, что якобы употребляли допинг вместе с украинцами. Поступки россиян причинили немало неудобств нашим спортсменам. В частности, перед чемпионатом мира в Лондоне каждый украинский атлет вынужден был сдать аж четыре допинг-пробы. Фактически мы находились под микроскопом допинговых ревизоров и с честью преодолели этот трудный этап. Украина доказала, что государство не имеет никакого отношения к допинговым махинациям", – приводит слова Тыртышника издание "Експрес-online".

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Как сообщал "Обозреватель", в России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи пыталась подсыпать допинг в пробу украинской биатлонистки Валентины Семеренко.