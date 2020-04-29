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29 апреля • обновлено в 23:58
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"Люди шугаются": фигуристка Аделина Галявиева рассказала о панике во Франции из-за коронавируса

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Вице-чемпионка Франции и бронзовый призер Универсиады в танцах на льду Аделина Галявиева рассказала, как люди в Париже реагируют на карантин.

"Не скажу, что у людей прям паника из-за коронавируса. Иногда только бывает, что некоторые пожилые люди шугаются при виде тебя. Ты вроде соблюдаешь дистанцию, но они все равно на всякий случай прижмутся к полке с едой. Главное, чтобы ты был подальше", - цитирует 23-летнюю уроженку Казани sport24.

Аделина Галявиева

Аделина Галявиева

@delya_delchonok

По ее словам, для выхода на улицу во Франции требуется специальный бумажный пропуск, в который необходимо вписать причину выхода из дома. Разрешается выходить за продуктами, к врачу или для сопровождения человека в больницу. Представители ряда профессий имеют возможность ходить на работу.

"Еще один пункт — появление на улице, чтобы заниматься физической активностью. Ради этого в Париже и пригородах можно отойти от дома на расстояние в километр. Но делать это можно строго до 10 утра либо после 19 вечера", — рассказала Галявиева, добавив, что пробежки в парках запрещены.

"За нарушение правил предполагается штраф. В начале карантина он составлял 135 евро, а затем был повышен до 300 евро", - рассказала спортсменка.

По словам фигуристки, за 5-6 недель карантина она 4 раза вышла в магазин, на пробежки же выходит периодически. Власти обещают, что ограничения начнут снимать после 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка Европы по керлингу Екатерина Галкина, временно проживающая в Италии, описала нарушения режима самоизоляции местными жителями во время пандемии коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус фигурное катание
Место
Франция Париж
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