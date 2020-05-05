"Люди не понимают": глава UFC сказал, что мешает реваншу Хабиба и Конора

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что организация реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором затруднена тем, что россиянина не интересуют деньги.

"Люди просто не понимают. Дело в том, что Хабиб очень богат, просто невероятно богат. Ему не нужны деньги", – сказал Уайт в интервью на YouTube-канале Menace and The Man Show.

Хабиб - Конор Спорт-Экспресс

Напомним, что первый поединок между Конором и Хабибом состоялся в октябре 2018 года и закончился досрочной победой россиянина в четвертом раунде благодаря удушающему приему. Ирландец уже долгое время открыто говорит о желании провести реванш, но Нурмагомедов заявил, что сейчас в нем не заинтересован.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Тони Фергюсон наехал на Хабиба и Конора, назвав их тряпками.