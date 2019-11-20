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20 ноября • обновлено в 20:54
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Лукашенко придумал наказание для спортсменов-неудачников

Лукашенко придумал наказание для спортсменов-неудачников
Глава Беларуси не смог сдержаться
1.8т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Национального олимпийского комитета предложил не пускать белорусских спортсменов-неудачников назад в страну.

"Если вы туристами на Олимпиаду в Токио съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент", — пригрозил глава соседнего государства.

Лукашенко заявил, что в 2019 году белорусские атлеты завоевали лишь восемь медалей на чемпионатах мира по видам спорта, входящим в олимпийскую программу. Он посчитал, что для спортсменов созданы все необходимые условия, и поинтересовался, чего еще им не хватает.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года Лукашенко высказался за запрет для местных спортсменов пользоваться автобусами иностранных марок и призвал поддержать продукцию отечественного завода "МАЗ".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Andria Viktor
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