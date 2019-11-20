Лукашенко придумал наказание для спортсменов-неудачников

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Национального олимпийского комитета предложил не пускать белорусских спортсменов-неудачников назад в страну.

"Если вы туристами на Олимпиаду в Токио съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент", — пригрозил глава соседнего государства.

Лукашенко заявил, что в 2019 году белорусские атлеты завоевали лишь восемь медалей на чемпионатах мира по видам спорта, входящим в олимпийскую программу. Он посчитал, что для спортсменов созданы все необходимые условия, и поинтересовался, чего еще им не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года Лукашенко высказался за запрет для местных спортсменов пользоваться автобусами иностранных марок и призвал поддержать продукцию отечественного завода "МАЗ".

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!