Лукашенко о санкциях МОК: пусть Бах и банда ответят, в чем моя вина

Михаил Морозов Другие виды спорта 14:54, 8.12.2020 Обновлено: 15:28, 8.12.2020

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после того, как против него были введены санкции.

В Telegram-канале "Пул первого" появилось видео с выступления "президента", во время которого он заявил, что собирается разбираться с этой ситуацией в суде. По словам Лукашенко, он был наказан за то, что выстраивает справедливую политику.

"Нам надо обратиться в суд, и пусть они, этот Бах и прочая банда в МОК, ответят, в чем моя вина. В том, что я страну свою защищаю? За что меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях. Я и так 25 лет в них участия не принимал, переживу и дальше. И потом, вы собрали весь Международный олимпийский комитет, куда входит более сотни стран, обсудили эту тему? Я переживу, но детей зачем трогать? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь, ты никому не нужен и будешь врагом", – заявил он.

Лукашенко ответил Баху
Telegram-канал "Пул первого"

Напомним, что в Беларуси с 9 августа 2020 года проходят массовые протесты. Они начались сразу после оглашения предварительных результатов выборов президента. Лукашенко якобы выиграл их, набрав около 80% голосов, но это вызвало бурю негодования у жителей страны, которые обвинили власть в фальсификации результатов. Для подавления протестов силовики применяют против митингующих насилие, а также проводят массовые задержания людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК ввел санкции против Лукашенко, а также против всего руководства Национального олимпийского комитета Беларуси.

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