Вандалы нарвались на чемпиона UFC во время беспорядков в США - видеофакт

Максим Богданов Другие виды спорта 22:16, 2.06.2020 Обновлено: 22:18, 2.06.2020

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.

32-летний спортсмен потребовал у молодых людей отдать ему баллончик с краской.

Джон Джонс

MMA Junkie добавил на видео слова самого Джонса, который раскритиковал участников беспорядков, спровоцированных смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Спортсмен уже высказывался по этому поводу: он назвал произошедшее убийством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, а также депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал массовые беспорядки в США.

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