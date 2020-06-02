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2 июня • обновлено в 22:21
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Вандалы нарвались на чемпиона UFC во время беспорядков в США - видеофакт

1.1т
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.

32-летний спортсмен потребовал у молодых людей отдать ему баллончик с краской.

Джон Джонс

Джон Джонс

MMA Junkie добавил на видео слова самого Джонса, который раскритиковал участников беспорядков, спровоцированных смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Спортсмен уже высказывался по этому поводу: он назвал произошедшее убийством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, а также депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал массовые беспорядки в США.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими UFC
Место
США
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