Вандалы нарвались на чемпиона UFC во время беспорядков в США - видеофакт

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.
32-летний спортсмен потребовал у молодых людей отдать ему баллончик с краской.
Джон Джонс
MMA Junkie добавил на видео слова самого Джонса, который раскритиковал участников беспорядков, спровоцированных смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Спортсмен уже высказывался по этому поводу: он назвал произошедшее убийством.
.@JonnyBones took it upon himself to protect businesses from being vandalized during a #GeorgeFloyd protest Sunday night in Albuquerque.— MMA Junkie (@MMAjunkie) June 1, 2020
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, а также депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал массовые беспорядки в США.
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