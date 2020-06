Вандалы нарвались на чемпиона UFC во время беспорядков в США - видеофакт

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.

32-летний спортсмен потребовал у молодых людей отдать ему баллончик с краской.

MMA Junkie добавил на видео слова самого Джонса, который раскритиковал участников беспорядков, спровоцированных смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Спортсмен уже высказывался по этому поводу: он назвал произошедшее убийством.

.@JonnyBones took it upon himself to protect businesses from being vandalized during a #GeorgeFloyd protest Sunday night in Albuquerque.



