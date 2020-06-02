Вандалы нарвались на чемпиона UFC во время беспорядков в США - видеофакт

Президент Дональд Трамп был помещен в бункер , а в Вашингтоне введен комендантский час

Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны

Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.

32-летний спортсмен потребовал у молодых людей отдать ему баллончик с краской.

Джон Джонс

MMA Junkie добавил на видео слова самого Джонса, который раскритиковал участников беспорядков, спровоцированных смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Спортсмен уже высказывался по этому поводу: он назвал произошедшее убийством.

.@JonnyBones took it upon himself to protect businesses from being vandalized during a #GeorgeFloyd protest Sunday night in Albuquerque.



Read more: https://t.co/dJyuufeSqN pic.twitter.com/Q3QZm2qSRj — MMA Junkie (@MMAjunkie) June 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, а также депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал массовые беспорядки в США.

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