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Лучший боец UFC сенсационно отказался от чемпионского пояса

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Американский боец Даниэль Кормье, который занимает первую строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории, принял решение отказаться от одного из чемпионских поясов.

39-летний спортсмен объявил о том, что оставляет вакантным титул в полутяжелом весе. Его уже в субботу, 30 декабря, разыграют шведский боец Александр Густафссон и бывший чемпион, американец Джон Джонс, сообщает ESPN.

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Лучший боец UFC сенсационно отказался от чемпионского пояса

Таким образом Кормье отреагировал на решение UFC лишить его пояса. "Я не собираюсь быть лишенным пояса, который я защищал в течение трех с половиной лет. То, что меня лишили звания, говорит о том, что было сделано что-то не так, а я так не поступал", – заявил американський боец.

В 2018-м Кормье также стал чемпионом в тяжелом весе, победив Стипе Миочича на UFC 226 в июле. Он успешно защитил звание, победив американца Деррика Льюиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной России Артем Дзюба провел поединок против бойца UFC.

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Тема
UFC
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