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22 января • обновлено в 19:33
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Лучшая легкоатлетка Европы подаст в суд на Россию

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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пригрозила подать в суд на ВФЛА, если она пропустит зимние международные турниры из-за санкций против организации.

"Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как на общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. Тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко и на нынешнее руководство федерации", – цитирует слова Ласицкене агентство Tribuna.

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

ТАСС

Россиянка, которая была признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года, заявила, что действия руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отразились на ней во многих аспектах.

"Их действия привели и приводят к моим потерям – моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск", – добавила спортсменка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Ласицкене не сможет выступить на международном турнире World Indoor Tour в Глазго, который запланирован на 15 февраля.

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Темы
легкая атлетика допинговый скандал
Место
Россия
Тег
Новости России
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