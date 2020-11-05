Луческу обратился с просьбой к Месси после матча с "Барселоной"

Максим Иншаков Другие виды спорта 18:30, 5.11.2020 Обновлено: 18:33, 5.11.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после финального свистка матча с "Барселоной" обратился с просьбой к Лионелю Месси отдельно пообщаться в раздевалке.

Этот момент запечатлели камеры телетрансляции, как раз перед тем, как игроки двух команд направились в подтрибунное помещение.

Лучесу и Месси
sport.ro

По информации румынского издания sport.ro, Мистер попросил у Месси футболку и автограф для своей коллекции.

Как утверждает испанское издание Marca, аргентинец выполнил все просьбы, сделав наставнику киевлян такой подарок.

Луческу обратился к Месси
Twitter Barca Worldwide

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 3-го тура Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо" завершилась со счетом 2:1. Гол на счету Цыганкова.

После поединка Виктор признался, что "бело-синие" заслуживали на ничью.

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