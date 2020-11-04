Лопес собрался в UFC после победы над Ломаченко и назвал имя соперника

Михаил Морозов Другие виды спорта 13:46, 4.11.2020

Американский боксер Теофимо Лопес выразил желание провести бой в смешанных единоборствах после победы над Василием Ломаченко.

Как сообщает издание EssentiallySports, во время общения со своими фанатами в Instagram обидчик украинца заявил, что хотел бы подраться в UFC. Он был бы не против встретиться с эквадорцем Марлоном Верой.

"Как на счет боя с Чито (прозвище Марлона Веры – Ред.)? UFC? Я еще никогда не был на турнире UFC. Так что, Дэйна Уайт? Возьми меня с собой", – сказал Лопес.

Отметим, что Вера выступает в легчайшем весе. На его счету 16 побед в 22 поединках в смешанных единоборствах. В последнем бою он нанес первое поражение американцу Шону О'Мэлли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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