Ливанская спортивная журналистка – о взрыве: Бейрута больше нет

Ливанская спортивная журналистка AFP Райана Муссаллем, работа которой находится примерно в пяти километрах от места взрыва, рассказала о взрыве в Бейруте.

По словам Муссаллем, в момент трагедии она собиралась покинуть офис.

"Сначала это было похоже на землетрясение. Когда мы поняли, что это был взрыв, то потеряли дар речи. Все заплакали. Не могу описать словами то, что мы чувствовали. Бейрута больше нет. В первую очередь мы попытались связаться с родными, но это было трудно сделать, так как связь была прервана на территории всей страны. Через пару часов мне удалось выйти из здания", – цитирует Мусаллем "Международная ассоциация спортивной прессы".

По словам девушки, то, что она увидела, было ужасно.

"Моего города не было, на дороге валялось битое стекло, всё вокруг было разрушено. Мои родители были в это время в сельской местности в 45 км от Бейрута и чувствовали толчки под землёй. Они чувствовались даже на Кипре", – отметила Муссаллем.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на момент публикации новости число погибших составило 135 человек. В результате взрывов в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen. По данным СМИ, два члена экипажа погибли и семеро пострадали.