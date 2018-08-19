Левченко снялась в неожиданной фотосессии: спортивные итоги 18 августа

Самая сексуальная спортсменка Украины восхитила сеть неожиданной фотосессией, мать футболиста зарезали ради карьеры ее сына, а экс-футболист сборной Украины сделал заявление. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 18 августа.
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