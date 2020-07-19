Лещенко рассказал, почему на Олимпиаде-80 мишка "заплакал"

40 лет назад, 19 июля в Москве стартовала XXII летняя Олимпиада. Лев Лещенко считает, что мишка, символ ОИ-1980, мог "заплакать" на церемонии закрытия Игр случайно.

Известный российский артист рассказал о том, как все было на самом деле.

"Дело в том, что солдат там заснул, а режиссер, который ставил это панно, все делал (там целый ларец солдат сидел), и кто-то там заснул, он крикнул: "37-е, 36-е, 35-е место, вы что там, спите?" Они повернулись и вдруг покатилась слеза из глаза", – сказал народный артист РСФСР в эфире ТК "Звезда".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский борец Билял Махов стал олимпийским чемпионом Лондона-2012 после пересмотра результатов спустя 8 лет.