Легендарный велогонщик Лэнс Армстронг признался, что начал принимать допинг в 21 год

Легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг признался, что впервые начал употреблять запрещенные препараты в 21 год, во время первого сезона в карьере в 1992 году.

"Вау! Начинаем с места в карьер. В 21 год", – цитирует слова Армстронга из документального фильма от канала ESPN издание Yahoo!Sports.

Лэнс Армстронг

Отметим, что в 2012 году велогонщик получил пожизненную дисквалификацию за допинг и был лишен семи чемпионских титулов Тур де Франс, которые он завоевал за семь лет – с 1999 по 2005 год. Последнее признание Армстронга заставляет усомниться в честности его победы на чемпионате мира 1993 года в Осло, который он выиграл во втором своем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный велогонщик заявил, что был пойман на допинге только из-за того, что сам об этом рассказал.

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