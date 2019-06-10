Легендарный спортсмен получил пулевое ранение

Легендарный бейсболист клуба "Бостон Ред Сокс" Дэвид Ортис был ранен из пистолета в одном из баров Доминиканской республики.

"Мне позвонили, чтобы сообщить, что Дэвид ранен. Его отвезли в медицинский центр, но не сказали, в каком он состоянии или где именно он находится. На данный момент ничего не понятно", - цитирует отца спортсмена Sport24.

Cámara de seguridad del establecimiento capta momento en el que suenan los tiros hacia David Ortiz y Jhoel López.#elnuevodiariord pic.twitter.com/ZMVv6dOuWs — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) 10 червня 2019 р.

Глава нацполиции Доминиканской Республики Ней Олдрин Баутиста Альмонте рассказал, что Ортис отдыхал в одном из лаунж-баров в Санто-Доминго, когда вооруженный человек приблизился к нему сзади и выстрелил в упор.

Баутиста добавил, что Ортис перенес операцию и его жизни не угрожает опасность. Стрелявший был задержан после того, как другие посетители бара схватили и избили его на месте преступления.

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43-летний Дэвид Ортис завершил карьеру в 2016 году. Он помог "Бостону" выиграть три титула Мировой серии, был 10-кратным участником Матча Всех Звезд и дважды признавался самым ценным игроком Мировой серии - в 2004 и 2013 годах.

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