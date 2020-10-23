Легендарный Шварценеггер перенес операцию на сердце

Легендарный актер и победитель конкурса "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце.

На своей странице в Twitter экс-губернатор штата Калифорния, которому летом исполнилось 73 года, сообщил, что ему успешно заменили аортальный клапан, и поблагодарил врачей за их усилия и заботу.

"Благодаря команде из клиники в Кливленде у меня теперь новый аортальный клапан в придачу к легочному клапану, который мне установили во время прошлой операции. Я отлично себя чувствую. Я даже успел прогуляться по улицам Кливленда и насладиться прекрасными городскими статуями. Я благодарен каждому врачу и медсестре из моей команды", – написал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце Twitter Арнольда Шварценеггера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он показал, каким упражнением держит себя в форме.