Рекордсмен по победам на Айронмен Про, четырехкратный победитель Арнольд Классик, многократный призер конкурса Мистер Олимпия Флекс Уиллер впервые после операции показал фото ампутированной ноги.
"Моя дорога длинная и трудная, но моя вера в бога непоколебима. Я неидеален, но идеально создан", – написал 54-летний культурист и выложил снимок после операции.
WARNING ⚠️‼️ Graphic Photos swipe ⬅️ . . My road is long and hard.. . . But my FAITH in the LORD GOD is UNBREAKABLE🙏🏾 . . I'm not perfect, but I'm perfectly build for this..... #stayhome #godisgood #jesus #faith #fortitude #willpower #powerful #pray #prayers #hopeful #godfirst #morethenjustanathlete #loveyourself #loved #nevergiveup #neverquit #hard
Уиллер был госпитализирован осенью 2019 года с осложнением сосудистой системы нижних конечностей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный американский культурист-влогер Хьюстон Джонс ошарашил всех поклонников странным видео. 24-летний спортсмен оказался обстрелянным резиновым пенисом.
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