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25 апреля • обновлено в 15:04
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Легендарный бодибилдер Флекс Уиллер впервые показал жуткое фото после ампутации

2.4т
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Рекордсмен по победам на Айронмен Про, четырехкратный победитель Арнольд Классик, многократный призер конкурса Мистер Олимпия Флекс Уиллер впервые после операции показал фото ампутированной ноги.

"Моя дорога длинная и трудная, но моя вера в бога непоколебима. Я неидеален, но идеально создан", – написал 54-летний культурист и выложил снимок после операции.

Уиллер был госпитализирован осенью 2019 года с осложнением сосудистой системы нижних конечностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный американский культурист-влогер Хьюстон Джонс ошарашил всех поклонников странным видео. 24-летний спортсмен оказался обстрелянным резиновым пенисом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
культуризм и бодибилдинг
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