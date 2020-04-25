Рекордсмен по победам на Айронмен Про, четырехкратный победитель Арнольд Классик, многократный призер конкурса Мистер Олимпия Флекс Уиллер впервые после операции показал фото ампутированной ноги.

"Моя дорога длинная и трудная, но моя вера в бога непоколебима. Я неидеален, но идеально создан", – написал 54-летний культурист и выложил снимок после операции.

Уиллер был госпитализирован осенью 2019 года с осложнением сосудистой системы нижних конечностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный американский культурист-влогер Хьюстон Джонс ошарашил всех поклонников странным видео. 24-летний спортсмен оказался обстрелянным резиновым пенисом.

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